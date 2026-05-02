Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. ile "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

