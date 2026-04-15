Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği, Emek Polis Merkezi Amirliği ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında 26 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K, 26 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. ile hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.İ, yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.