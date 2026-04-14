Bursa'da 54. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Körfez'deki saldırılar ve savaşlardan sonra yine talep, yatırım için arayışta ve güvenli liman olarak yabancı sermaye açısından çekicilik noktasında Türkiye, ön plana çıkmaya başladı. Bunları siparişlerinizden de görürsünüz ve göreceksiniz." dedi.



Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 54'üncüsü düzenlenen MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılışına katılan Bolat, İnegöl 54. Mobilya Fuarı'nın, uzun yıllardır düzenlenen, kalıcı, güçlü, sürdürülebilir, iddialı bir fuar olduğunu, Türk mobilyasının bir dünya markası haline geldiğini söyledi.



Türkiye'nin 2002'de mobilya ihracatının 240 milyon dolar olduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu:



"O dönem Kürşat Tüzmen bakanımız, yeni dış ticaret bakanı olmuştu. 2010 hedefi 1 milyar dolardı. Herkes şüpheyle bakıyordu. Şimdi 4,6 milyar dolar, 2025 rakamımız. Çok güçlü bir iç pazarımız var. 86 milyon nüfuslu yılda 560 bin evlilik oluyor, yenilemeler oluyor. Dolayısıyla mobilya ihtiyacı, hiçbir zaman bitmeyecek."



Bakan Bolat, mobilya sektörünün üretim yapısı ve müşteri kitlesi çok geniş bir sektör olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Tam 200 ülkeye ihracat yapılıyor mobilyada. Tabii önemli pazarlarımız, Orta Doğu'da. Aynı zamanda Rusya, Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda, Azerbaycan, Kafkaslar, bazı Türk Cumhuriyetleri. Ancak bu yakın coğrafyada, kuzeyde ve güneyde, doğuda, maalesef üzüldüğümüz ve hiç görmek istemediğimiz savaş tamtamları, acılar, yıkımlar yaşanıyor. Maalesef en son İran'a yapılan saldırı, İran'ın körfez ülkelerine yönelik misillemeleri derken bölge, bir ateş çemberi."



Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ne kadar zor ve çetin bir ateş çemberinin ortasında olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Allah'a şükür 40 yıllık terörü yenmiş ve bütün bu sıcak savaşların ortasında, ülkemizin bir santimetre karesine, bir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmeden bu kritik süreçte, çok başarılı bir Cumhurbaşkanımızın liderliği ve dengeli bir dış politika, istikrarlı bir politikayla yönetildi ve bugünlere gelindi. Bu da Türkiye'yi dünya siyaset ve diplomasisinde oyun kurucu, barış yapıcı ve istikrar abidesi, güvenli liman durumuna getirdi. Körfez'deki saldırılar ve savaşlardan sonra yine talep, yatırım için arayışta ve güvenli liman olarak yabancı sermaye açısından çekicilik noktasında Türkiye, ön plana çıkmaya başladı. Bunları siparişlerinizden de görürsünüz ve göreceksiniz.



Bu krizde de şu anda enerjide ve petrokimya ürünlerinde, kimyasallarda arz yetersizlikleri ve piyasa oynamaları yüzünden sıkıntılar yaşanıyor. 'Körfez' dediğiniz yer, dünya enerji kaynaklarının bazılarında yüzde 20, bazılarında yüzde 30'a varan bir pay oluşturuyor. Bunu gören stokçular veya bazı kara borsacılar, piyasaları oynatabiliyorlar, zıplatabiliyorlar ama çok fazla sürmeyecek ve enflasyon, Avrupa'yı da, Amerika'yı da diğer ülkeleri de etkiliyor. Buna bir şekilde kısa zamanda çözüm bulunduğunda yine talep, sipariş merkezi buralara dönmüş olacak."



- Türkiye en fazla mobilya ihracatı yapan ilk 10 ülke arasında



Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 28'inin İnegöl'den yapıldığı bilgisini veren Bolat, 2026 yılının ilk 3 ayında 300 milyon dolar mobilya ihracatı yapıldığını Türkiye'nin dünyada en fazla mobilya ihracatı yapan ilk 10 ülke arasında olduğunu vurguladı.



Mobilya sektörünün çağ atladığına dikkati çeken Bolat, "20 yıl önce 250 milyon dolara çok sevinirken şimdi 4,6 milyar doları, 'evet ama yetmez' diye karşılayıp daha fazlasını hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda biz Ticaret Bakanlığı olarak geçen yıl 54 milyar bütçemizin 33 milyarını mal ve hizmet ihracatçılarımızın hibe desteklerine tahsis etmiştik. Bu sene 76 milyarlık mütevazı bütçemizin de 45 milyar lirasını mal ve hizmet ihracatçılarımıza tahsis ettik." diye konuştu.



Ömer Bolat, tekstil, giyim, ayakkabı, deri, mobilya sektörlerine verilen destekleri anlatarak, şunları belirtti:



"Bunlar gerçekten önemli destekler, fedakarlıklar. Eximbank, Merkez Bankası'nın ihracat ve reeskont limiti günlük 4,5 milyara çıkarıldı. Bu, 2023 temmuz ayında 300 milyon liraydı, 15 katına çıkardık ve 1,5 milyarını yine bu 5 emek yoğun sektöre tahsis ettik, mobilyanın da içinde olduğu. Faiz maliyeti, yüzde 50 indirimli, sübvansiyonlu, hazine, maliye tarafında. Bu şekilde yaklaşık 1 trilyon lira geçen yıl ihracat reeskont kredisinden 250 milyar lira sübvansiyon verildi."



Bakan Bolat, Körfez krizinden sonra eşel mobil sistemi getirilerek vatandaşların ve ekonomi aktörlerinin akaryakıt ve doğal gaz fiyat artışlarından en az şekilde etkilenmesinin sağlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Hazine ve Maliye Bakanlığı tam 600 milyar liralık bir fedakarlığı göz önüne aldı, hükümetimizin kararıyla. Ümit ederiz ki savaş biter, enerji fiyatları, petrokimya, kimyasallar, normale dönecektir. Yaralar sarılırken müracaat edilen, bakışların, gözlerin, siparişlerin çevrildiği, yatırımların kaydırıldığı ülke de Allah'ın izniyle Türkiye olacak. Biliyorsunuz 1,6 trilyon dolar milli gelire ulaştık. Tam 6 katı büyüttük milli gelirimizi, 23 yılda ve 18 bin 40 dolar kişi başına milli gelire ulaştık, o da 5,5 katı arttı. Geçen yıl 396 milyar dolar mal ve hizmet, ihracat rakamlarına ulaştık. İthalatla beraber 820 milyar dolar ihracat, ithalat, toplam dış ticareti olan güçlü bir ülkeyiz. Bunu, Dünya Ticaret Örgütü çalışmalarında, AB, ABD ile münasebetlerde, Türk dünyası, İslam dünyası, Afrika, Kafkaslar, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türki Cumhuriyetler, hepsiyle ilişkilerimizde çok iyi bir şekilde takdir ediliyor, saygınlık gösteriliyor ve üstüne ekleye ekleye Türkiye'yi büyütmeye gayret ediyoruz."



- Fuarda 150 firma yer alıyor



Bursa Valisi Erol Ayyıldız da İnegöl'ün, mobilyanın başkenti olduğunu belirterek, MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın da 30 yıldan uzun süredir kentin ihracatının, itici gücü olduğunu dile getirdi.



Bu köklü fuarın, mobilya sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir platform olma özelliğini de sürdürdüğünü aktaran Ayyıldız, "Geçtiğimiz yıllarda ortalama 20 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yılda sektörün tüm dinamiklerini bir araya getiriyor. 150 firma en yenilikçi ürün ve çözümleriyle fuarda yer alıyor." dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da İnegöl'ün, Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri olduğuna değinerek, İnegöl güçlendikçe Bursa'nın, Bursa güçlendikçe Türkiye'nin güçleneceğini dile getirdi.



İnegöl'ün aynı zamanda köprü geçmişi, güçlü sanayi, altyapısıyla ve nitelikli iş gücüyle de ön plana çıktığını belirten Biba, şunları kaydetti:



"Dünyada rekabet artık sadece üretmekle değil, katma değer oluşturmakla, markalaşmakla ve küresel pazarlarda söz sahibi olmakla mümkündür. Bu yeni dönemde tasarım ve inovasyon, üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnegöl mobilyası bu anlamda dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Her geçen gün daha da güçlenen bu yapı ülkemizin küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırmaktadır."



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da 54'üncüsünü açmaktan dolayı büyük mutluluk ve heyecan yaşadıkları fuarın, hayırlara vesile olmasını diledi.



İnegöl mobilyasının, küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Taban, "1500'lü yıllarda Osmanlı döneminde kereste imalatıyla başlayan, kadırgalara kürek imalatı yapan bu hikayemiz günümüzde mobilyanın modasını belirleyen, mobilyanın başkenti olma noktasına ulaşmıştır." diye konuştu.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin yürüttüğü kararlı dış politika sayesinde Körfez ülkelerini merkez olarak seçen uluslararası sermaye için birinci alternatif haline geldiğini ifade etti.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da Bursa'nın Türkiye'ye örnek olmuş sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin 1,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.





AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın katılımcılara hitap ettiği programda konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.



Daha sonra Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, fuarda yer alan firmaları ziyaret ederek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.



Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 18 Nisan'a kadar gezilebilecek.

