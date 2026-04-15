Bursa'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bursa-Ankara kara yolu kırsal Kınık Mahallesi mevkisinde, İnegöl'den Bozüyük istikametine giden Şehmuz G. (42) yönetimindeki 16 AKT 483 plakalı otomobil, sürücünün sara nöbeti geçirmesi sonucu virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Levent G. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

