Bursa'da bir imalathanede ayağına makine düşen işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir imalathanede ayağına makine düşen işçi ağır yaralandı. Akhisar Mahallesi Eski Bursa Yolu Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde çalışan Mehmet Akif Acar'ın (65) ayağına kapitone makinesi devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

