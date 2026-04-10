Bursa'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.



İddiaya göre, Fatma Ekinci'nin (65) eşi Nihat Ekinci (69), Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki evinden namaza gitmek üzere ayrıldı.



Bir süre sonra eve gelen yakınları, Fatma Ekinci'yi bıçaklanmış ve hareketsiz halde buldu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.





Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



