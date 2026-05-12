Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da bir kadının otomobilde silahla öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı

        Bursa'da bir kadının otomobilde silahla öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl otomobilde silahla vurulmuş bulunan genç kadının ölümüyle ilgili davada yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir kadının otomobilde silahla öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl otomobilde silahla vurulmuş bulunan genç kadının ölümüyle ilgili davada yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Harun Kurt, hayatını kaybeden 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu'nun yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

        Maktulün babası Recep Kutlu, kızının genç yaşta başından vurularak öldürüldüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Artık haberleri izleyemediğini dile getiren anne Emine Kutlu da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Tasarlama iddialarını kabul etmediğini belirten sanık Harun Kurt, "Olay günü yazışmalarımız da vardır. Ben 55 bin lirayı bir başka arkadaşımın alabileceğini söyledim, o ısrarla benim gelmemi istedi. Olayın para yüzünden olduğu iddialarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

        Maktulün nişanlısından ayrıldığını bildiğini ve ilişkilerinin onun iradesiyle başladığını ileri süren sanık Kurt, "Keşke o gün yaşanmasaydı, çok pişmanım." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki 2. Buluş Sokak'ta geçen yıl, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmişti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan Fatma Elif Kutlu (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Polis ekipleri, şüpheli Harun Kurt'u (35) Osmangazi ilçesinde yakalamıştı. Cinayeti itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin gazetecilerle buluştu:
        Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin gazetecilerle buluştu:
        İznik'te kaçak yapıya yer yok
        İznik'te kaçak yapıya yer yok
        Bursaspor'da ayrılık rüzgarı sürüyor: Hamza Gür'e veda
        Bursaspor'da ayrılık rüzgarı sürüyor: Hamza Gür'e veda
        Bursaspor'da Hamza Gür ile yollar ayrıldı
        Bursaspor'da Hamza Gür ile yollar ayrıldı
        Bursa'da "Fetih Sergisi" açıldı
        Bursa'da "Fetih Sergisi" açıldı
        Baharda alerji alarmı... Çocuklarda şikayetler artıyor
        Baharda alerji alarmı... Çocuklarda şikayetler artıyor