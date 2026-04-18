Bursa'da dereden geçirilmeye çalışılan traktör devrilince suda mahsur kalan 10 işçi kurtarıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dereden geçirilmeye çalışılan traktör devrilince suya düşen 10 işçi kurtarıldı. Kocasu Deresi'nden traktörle geçmeye çalışan 10 işçi, aracın akıntıya kapılıp devrilmesi üzerine suda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, vinç yardımıyla işçileri dereden çıkarıp güvenli alana taşıdı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

