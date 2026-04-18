Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen su yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Domaniç-İnegöl kara yolu Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde Murat B. (39) idaresindeki 16 BUT 870 plakalı su yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye, tırın camı kırılarak ulaşıldı. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

