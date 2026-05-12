        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da engelli bireye temsili asker eğlencesi yapıldı

        Bursa'da engelli bireye temsili asker eğlencesi yapıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, engelli Hüseyin Şahin için temsili asker eğlencesi yapıldı.

        Giriş: 12.05.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Hamzabey Mahallesi'nde, mahalle sakinleri tarafından engelli Hüseyin Şahin için yapılan asker eğlencesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

        Organizasyonda, müzik eşliğinde eğlenildi, katılanlara yemek ikram edildi ve Şahin'e asker kınası yakıldı.

        Hüseyin Şahin’in babası Hasan Şahin, programı hep birlikte düzenlediklerini, oğlunun mutluluğunun her şeye değdiğini belirterek, "Herkesten Allah razı olsun, herkes geldi. Güzel bir program oldu. Hüseyin'i askere uğurluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
