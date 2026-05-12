Bursa'da engelli bireye temsili asker eğlencesi yapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, engelli Hüseyin Şahin için temsili asker eğlencesi yapıldı.



Hamzabey Mahallesi'nde, mahalle sakinleri tarafından engelli Hüseyin Şahin için yapılan asker eğlencesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.



Organizasyonda, müzik eşliğinde eğlenildi, katılanlara yemek ikram edildi ve Şahin'e asker kınası yakıldı.



Hüseyin Şahin’in babası Hasan Şahin, programı hep birlikte düzenlediklerini, oğlunun mutluluğunun her şeye değdiğini belirterek, "Herkesten Allah razı olsun, herkes geldi. Güzel bir program oldu. Hüseyin'i askere uğurluyoruz." dedi.

