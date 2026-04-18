Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara imal ettiği belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı.



Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.



Zanlıların iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon 186 bin 600 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 920 kilogram kıyılmış tütün, 200 bin 800 sigara filtresi, 92 bin 620 dolu makaron, 19 bin 800 sigara poşeti, 18 bin 750 boş sigara kutusu, 8 bin 780 bandrolsüz sigara, 2 bin 700 paket sigara kağıdı, 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

