        Bursa Haberleri Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:24 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara imal ettiği belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.

        Zanlıların iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon 186 bin 600 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 920 kilogram kıyılmış tütün, 200 bin 800 sigara filtresi, 92 bin 620 dolu makaron, 19 bin 800 sigara poşeti, 18 bin 750 boş sigara kutusu, 8 bin 780 bandrolsüz sigara, 2 bin 700 paket sigara kağıdı, 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

