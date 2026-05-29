Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. S.Z.İ. idaresindeki 07 BOF 164 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde A.A'nın (17) kullandığı 16 BIR 858 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

