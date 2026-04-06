Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 21:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırsal Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden Mutlu B, iddiaya göre Yıldız ailesinin işlettiği kıraathanede 2 hafta önce bir kişiyle kavga etti.

        Yıldız ailesi kavgayı ayırdıktan sonra Mutlu B. olay yerinden ayrıldı.

        Bu akşam saatlerinde Mutlu B'nin başka bir kıraathanede olduğunu öğrenen Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız kıraathaneye giderek Mutlu B'yi çıkarttı.

        Kısa süreli tartışmanın ardından kişiler arasında kavga çıktı.

        Kavga sırasında belinden tabancayı çıkaran Mutlu B, Zeki Yıldız, Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Zeki Yıldız ve Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Melih Yıldız'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olayın ardından Mutlu B'yi gözaltına aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Trump basın toplantısında konuştu
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
