        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 22:32 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde M.A. ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, G.Ö'yü bıçakla yaraladı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A'yı suç aletiyle gözaltına aldı.

        Şüpheli M.A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada G.Ö'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

