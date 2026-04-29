Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 1009 sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 16 gram toz halde sentetik ecza ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

