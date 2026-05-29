        Bursa'daki meslek lisesi öğrencileri okul atölyesinde araç bakım ve onarımı yapıyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'daki Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, okul atölyelerinde kamu kurumları ve vatandaşlara ait araçların bakım ve onarımını yaparak uygulamalı eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Nilüfer ilçesinde 2018 yılında kurulan Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojisi alanlarında toplam 618 öğrenci öğrenim görüyor.

        Motorlu Araçlar Teknolojisi alanındaki öğrenciler ise 9 farklı atölyede uygulamalı eğitim alıyor.

        Öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki taşıtların yanı sıra vatandaşlara ait araçların periyodik bakım ve onarımını yapıyor.


        Randevu sistemiyle kabul edilen araçlar, önce arıza tespit cihazına bağlanıyor. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde elektronik ve mekanik arızaları belirleyerek bakım ve onarım işlemlerini yapıyor.

        Tamir edilebilen parçalar onarılırken kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen parçalar yenileriyle değiştiriliyor.

        - Mekanik, elektrik ve elektronik bakım-onarımlarını yapıyorlar

        Okul Müdürü Selami Şahin, AA muhabirine, mesleki eğitimin uygulamayla güçlendiğini söyledi.

        Öğrencilerin gün boyu sahada deneyim kazandığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimiz araçların mekanik, elektrik ve elektronik bakım-onarımlarını yapabiliyor. Kamu kurumlarına ait araçların yanı sıra vatandaşların araçlarına da hizmet veriyoruz. Araçlar arıza tespit cihazlarıyla kontrol edilerek gerekli işlemler gerçekleştiriliyor."

        Şahin, öğretmenlerin gözetiminde motor indirme dahil birçok işlemin yapılabildiğini ifade ederek, bakım sonrası araçların temizlenip sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

        Okulun adını 2016'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Hüseyin Akyüz'den aldığını hatırlatan Şahin, şehit ailelerine özel hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

        - "Müşteri ilişkileri ve iş disiplini konusunda da deneyim kazanıyorlar"

        Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Hamdi Çelik de öğrencilerin atölyede aktif görev aldığını anlattı.

        Öğretmenlerin süreçte rehberlik yaptığını belirten Çelik, "Öğrenciler burada yalnızca teknik bilgi edinmiyor, müşteri ilişkileri ve iş disiplini konusunda da deneyim kazanıyor." dedi.

        Çelik, mezun öğrencilerin sanayi siteleri ve servislerde rahatlıkla iş bulabildiğini ifade etti.

        Okulun 10. sınıf öğrencisi Poyraz Öztürk ise okulda severek eğitim aldığını belirterek, mezun olduktan sonra da otomotiv sektöründe çalışmak istediğini söyledi.

        10. sınıf öğrencisi Yusuf Emre Memiç de periyodik bakım, yağ değişimi ve lastik değişimi gibi işlemleri uygulamalı öğrendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

