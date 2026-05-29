Bursa'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Karalar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimde şüpheli kişilerin olduğu tespit etti. Ekipler yaptıkları kontrolde 4 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

