Bursa'daki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
İnegöl-Alanyurt yolunda Mustafa A. (32) idaresindeki 16 AVR 934 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Beyhan Z. (33) yönetimindeki 16 KMZ 23 plakalı otomobil ile Sercan G. (32) idaresindeki 16 BZF 847 plakalı cipe çarptı.
Kazada, araç sürücüleri ile 16 AVR 934 plakalı otomobilde yolcu olan Murat A. (31) ve İlhan Y. (42) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.