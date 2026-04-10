        Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Yalova'da tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, kutlama törenleri kapsamında Heykel Semti'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Gökce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

        Gökce ve beraberindeki heyet daha sonra Hamitler Şehitliği'ni ziyaret etti.

        - Eskişehir

        Vilayet Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birimden personel katıldı.

        - Bilecik

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Çil'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Polisler, Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

        Çağlar ile Çil, beraberindekilerle 1985 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fikret Turanlı'nın, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edip karanfil bıraktı.

        Organizasyon, dua edilmesiyle sona erdi.

        Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Pazaryeri ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, konuşma yaptı.

        Törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş ve diğer ilgililer katıldı.

        - Yalova

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama programı, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Cami'nde şehitler için mevlit okutuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Benzer Haberler

        Bursa'da soluk borusuna yemek kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıl...
        Bursa'da soluk borusuna yemek kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıl...
        Yıldırım'da kansere karşı farkındalık buluşması
        Yıldırım'da kansere karşı farkındalık buluşması
        Balkanlarla göbek bağımız var
        Balkanlarla göbek bağımız var
        Osmangazi'de su kesintisi
        Osmangazi'de su kesintisi
        Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
        Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
        Nilüfer'de 4 bin metrekarelik kaçak depo yıkıldı
        Nilüfer'de 4 bin metrekarelik kaçak depo yıkıldı