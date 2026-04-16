        Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 24 büyüdü

        Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 24 büyüdü

        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 54 ülkeye yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatından 835 milyon 900 bin dolar gelir elde edildi.

        Giriş: 16.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Türkiye'nin toplu taşıma aracı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 24 büyüdü

        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 54 ülkeye yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatından 835 milyon 900 bin dolar gelir elde edildi.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı.

        Geçen yıl ocak-martta 672 milyon 993 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı dönemde 835 milyon 900 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 54 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderdi.

        Otomotiv sektörünün toplam ihracatından yüzde 8,44 pay alan otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri, bu dönemde en fazla ihracatı Fransa'ya yaptı.

        Fransa'ya geçen yılın ocak-mart döneminde 135 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 7 artışla 144 milyon 191 bin dolara çıktı.

        En büyük ikinci pazar olan Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 14,4 düşüşle 120 milyon 416 bin dolardan 103 milyon 90 bin dolara geriledi.

        Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ise ihracat yüzde 81,5 artışla 39 milyon 77 bin dolardan 70 milyon 958 bin dolara ulaştı.

        İspanya'ya yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da yüzde 90'lık artışla 26 milyon 393 bin dolardan 50 milyon 226 bin dolara çıktı.

        - Birleşik Arap Emirliklerine yüksek oranlı ihracat artışı

        Beşinci sırada bulunan Polonya'ya ihracat yüzde 14,4 düşüşle 44 milyon 281 bin dolar, altıncı sıradaki Birleşik Krallık'a ihracat ise yüzde 34,4 azalışla 42 milyon 151 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yılın ocak-mart döneminde sadece 329 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu yılın aynı döneminde yüzde 11 bin 737 artışla 38 milyon 944 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Romanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk çeyrekte yüzde 81,2 artışla 21 milyon 171 bin dolardan 38 milyon 359 bin dolara yükseldi. Bu tutarla Romanya, en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 8'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-mart aylarında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2025'in aynı dönemine göre Portekiz yüzde 83 yükseliş ve 30 milyon 927 bin dolarla dokuzuncu ve Çekya yüzde 175 artış ve 29 milyon 311 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.

        Geçen yıl ilk çeyrekte ihracat yapılmayan Danimarka'ya bu yılın aynı döneminde 6 milyon 757 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu

        Benzer Haberler

        Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi gözaltına al...
        Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi gözaltına al...
        Bursa'da gece yarısı konteynır alevlere teslim oldu
        Bursa'da gece yarısı konteynır alevlere teslim oldu
        Ehliyetini kaptırdı yine de akıllanmadı Dur ihtarına uymayıp polisten kaçan...
        Ehliyetini kaptırdı yine de akıllanmadı Dur ihtarına uymayıp polisten kaçan...
        Bursa'da alkollü genç kızlar ortalığı karıştırdı, yol kenarında bekleyen sü...
        Bursa'da alkollü genç kızlar ortalığı karıştırdı, yol kenarında bekleyen sü...
        Bursa'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirdiği otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı
        Sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirdiği otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı