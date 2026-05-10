Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Gürsu'da yaşlılara yönelik destek projesi başladı

        Gürsu'da yaşlılara yönelik destek projesi başladı

        Gürsu Belediyesince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen "Yuvamda Sağlık ve Umut Var" projesinin ilk saha çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 09:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürsu'da yaşlılara yönelik destek projesi başladı

        Gürsu Belediyesince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen "Yuvamda Sağlık ve Umut Var" projesinin ilk saha çalışması gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan 65 yaş üstü 7 binden fazla vatandaşa yönelik hazırlanan proje kapsamında, Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde ev ziyaretleri yapılmaya başlandı.

        Proje kapsamında yaşlı vatandaşlara kişisel bakım hizmetleri, öz bakım destekleri, evlerde teknik destek, psikolojik danışmanlık ve sosyal etkinlik imkanları sunuluyor.

        Oluşturulan kimlik veri tabanı sayesinde hanelerdeki ihtiyaçlar hızlı şekilde tespit ediliyor.

        Çalışmalara katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, proje aracının direksiyonuna geçerek ekibiyle vatandaşları ziyaret etti.

        Ziyaretlerde yaşlı vatandaşların kuaförlük hizmetleri yapılırken, evlerdeki elektrik tesisatı eksikleri giderildi, doktor muayeneleri gerçekleştirildi ve ilaç kontrolleri yapıldı.

        Sağlık ve sosyal destek ekiplerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, yaşlıların toplumun "bilge çınarları" olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz ailemizin ve ilçemizin bereketi ve huzuru. İkinci baharlarında onları asla yalnız bırakmayacak, her adımda yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        "Hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak!"
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Sağlık Bakanlığı harekete geçti
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        İnegöl'de 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        İnegöl'de 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 Yaralı
        Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 Yaralı
        Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
        Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Bursa'da kutlandı Taraftarlar son düdük ile ber...
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Bursa'da kutlandı Taraftarlar son düdük ile ber...
        Bursa'da beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
        Bursa'da beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza: 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza: 2 yaralı