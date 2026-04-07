        İnegöllü mobilyacılar evlenecek çiftlere "indirim" desteği veriyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda evlenecek çiftlere yüzde 15 indirim kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        İnegöllü mobilyacılar evlenecek çiftlere "indirim" desteği veriyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda evlenecek çiftlere yüzde 15 indirim kampanyası başlattı.

        Dernek bünyesindeki tüm mobilya mağazalarının katılımıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında koltuk takımı, yatak odası ve yemek odası gruplarında yüzde 15 indirim sağlanıyor.

        Mobilya üretim ve ticaretinde önemli merkezlerden İnegöl'de hayata geçirilen kampanyanın, genç çiftlere ekonomik kolaylık sağlaması ve sektörde hareketlilik oluşturması hedefleniyor.

        İnegöl Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Alican Yavaş, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye çok önem verdiğini söyledi.

        Dernek olarak "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuna destek vermek istediklerini belirten Yavaş, "Biz de vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda caddemizde mobilya alışveriş için gelen yeni evlenecek vatandaşlarımıza seçili ürünlerde yüzde 15 indirim uygulamaktayız. Devletimizin uyguladığı kampanyayı destekliyoruz." dedi.

        Kampanyadan faydalanan Ali Çavuşlar, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda devletten destek aldıklarını anlatarak, "Bu zor dönemde bizim için çok faydalı oldu. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 'Mobilya' denilince akla ilk gelen yer olan İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi'ne geldik. Burada tüm mağazalarda yüzde 15 indirim olduğunu öğrenince bizim için sürpriz oldu ve bundan da faydalandık." ifadesini kullandı.

        Betül Şen ise devlet desteğinin kendileri için önemli olduğunu anlattı.

        Verilen destek dolayısıyla eğitimlere başladıklarını dile getiren Şen, "Eğitimlerde evliliğin başından sonrasına, çocuk bakımından evliliğin yürütülmesine kadar her şey anlatılıyor. Şu anda psikolojik danışmanlık hizmeti de alıyoruz. Mobilya indirimi de bizim için sürpriz oldu. Evlilik sürecimiz günden güne daha da güzel ilerliyor." diye konuştu.

        Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de İnegöl'deki mobilyacıların uygulamasını tebrik ederek, sektörün devletin projelerine her zaman destek verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

