Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 17.04.2026 - 21:20 Güncelleme:
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz
TOFAŞ: Perez 16, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 3, Sadık Kabaca 19, Besson 22, Özgür Cengiz 9, Emirhan Serbest 1, Furkan Korkmaz 8
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 10, Lemar 11, Thomas 10, Zicic 14, Mathews 9, Dotson 11, Sertaç Şanlı 6, Yiğit Arslan 2, Canberk Kuş 2, Brown 17
1. Periyot: 25-29
Devre: 39-51
3. Periyot: 69-71
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri