Ayvacık'ta "Şiddetsiz Yarınlara" projesiyle farkındalık çalışması yürütüldü

Çanakkale'de jandarma ve üniversite işbirliğiyle yürütülen "Şiddetsiz Yarınlara" projesi kapsamında, Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde vatandaşlara öfke kontrolü, kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü iş birliğinde "Bir adım farkındalık bir ömür güven" mottosuyla "Şiddetsiz Yarınlara" projesi hayata geçirildi.



Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin katılımıyla Ahmetçe Köyü Kadın Kooperatifinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara öfke kontrolü, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile KADES uygulamasının kullanımı anlatıldı.



