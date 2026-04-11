        Sanatçı Merve Şendil'in "Sadece Bir Rüyaydı" adlı sergisi Troya Müzesi'nde açıldı

        Sanatçı Merve Şendil'in "Sadece Bir Rüyaydı" adlı sergisi, Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde açıldı.

        Giriş: 11.04.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Troya Müzesi'nin davetiyle gerçekleştirilen sergide, Şendil'in resim, çizim, fotoğraf, video ve metin temelli işlerden oluşan çok sayıda eseri yer aldı.

        Sanatçı Merve Şendil, AA muhabirine, "Sadece Bir Rüyaydı" ismi verilen sergide Troya'nın tarihsel ağırlığı ve mitolojik derinliğiyle bulutların geçici halini bir araya getirdiği eserlerin yer aldığını söyledi.

        Şendil, mekan ile eserler arasındaki yapısal ilişki ve kullanılan malzemeler arasındaki kontrastın, kendi sanatsal yaklaşımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu sergimde de bu örnekler bolca görülebilecek. Ben eserlerimde genellikle yazı ve görsel dili bir arada kullanıyorum. Bunu da en rahat okunabilecek haliyle Troya Müzesi'nde sergiliyorum." dedi.

        Sergi, Troya'nın mitolojik ve tarihsel katmanlarından hareketle rüya, hafıza ve zaman arasındaki geçirgen ilişkileri araştırıyor.


        Küratörlüğünü Ceren Erdem'in üstlendiği sergide, sanatçının yağlı boya ve pastel bulut resimleri yer alıyor.


        Serginin açılışına Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

        Merve Şendil'in sergisi 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

