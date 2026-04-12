Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Türkiye turnesindeki "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu Çanakkale'de sahnelendi

        Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu Çanakkale'de izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 17:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye turnesindeki "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu Çanakkale'de sahnelendi

        Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu Çanakkale'de izleyiciyle buluştu.

        Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilhamla kaleme alınan ve Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen oyun, Türkiye turnesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

        Bireyin vicdan, özgürlük ve direniş kavramlarıyla yüzleşmesini anlatan tiyatro oyununda, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez sahne aldı.

        İnsanın en zorlu anlarında kendi iç dünyasıyla hesaplaşmasını, özgürlük arayışını ve haksızlığa karşı gösterdiği sarsılmaz direniş ruhunu etkileyici bir anlatımla seyirciye aktaran oyunda, hologram teknolojisi kullanıldı.

        İzleyicilere hem felsefi hem de tarihi bir yüzleşme sunan oyunda, zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar yansıtıldı. Seyircilere ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunu beğeni topladı.

        Oyunu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve eşi Ayfer Akyüz, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Çanakkale Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Resul Can da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

