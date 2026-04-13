Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Bigalı minik karateci Kosova'da şampiyon oldu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinden Kosova'ya giden 3. sınıf öğrencisi Asil Ayaz, Uluslararası Kosova Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu öğrencisi ve Biga Geçilmez Spor Kulübü sporcusu olan Asil Ayaz, Kosova'da düzenlenen uluslararası organizasyonda kulübü adına tatamiye çıktı. Ayaz, şampiyonada karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek kendi kategorisinde birincilik elde etti.

        Elde edilen uluslararası başarının ardından Biga Geçilmez Spor Kulübü tarafından bir tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, "Sporcumuzu göstermiş olduğu azim, disiplin ve üst düzey performanstan dolayı yürekten tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

        Genç sporcunun başarısı, hem okulunda hem de Biga spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

