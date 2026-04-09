Çanakkale'de 15 firari hükümlü yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 30 Mart-5 Nisan tarihlerinde 62 bin 387 kişi ve 69 bin 745 araç sorgusu yapıldı, çalışmalar sonucunda 141 aranan şahıs ve 19 araç yakalandı.





JASAT tarafından, farklı suçlardan yakalanan 36 şüpheliden, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.



