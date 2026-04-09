        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 8 Nisan Romanlar Günü kutlandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 8 Nisan Romanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Giriş: 09.04.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Biga Kaymakamlığı öncülüğünde ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, Biga Şadan Doğan Anaokulu ile kardeş okulu Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Kaymakam Ercan Kayabaşı'nı ziyareti ve çiçek takdim etmesiyle başladı.

        Kutlamalar daha sonra Tepe Kafe'de ilkokul öğrencilerinin de katılımıyla şenlik havasında devam etti. Etkinlikte, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yüz boyama aktiviteleri, dart atışı ve parkur yarışları yapıldı. Öğrencilere hediye edilen uçurtmaların uçurulduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu program renkli görüntülere sahne oldu.

        Programa katılan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları kaydetti:

        "Bugün biriz beraberiz, çocuklarımızla birlikte hem eğlenelim hem birlikte olalım istedik. Roman kardeşlerimiz bizim memleketimizin adeta gülü. Türkiye’yi, memleketimizi bir çiçek bahçesi gibi düşünebilirsiniz. O bahçenin en güzel çiçeklerinden biri de kıymetli Roman kardeşlerimiz. Roman kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz zaman kalbimiz 9/8’lik atıyor."

        Etkinlik, katılımcılara sucuk ekmek ikram edilmesiyle sona erdi.

        Programa, Refik Kaymakam Osman Nuri Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Biga Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kargı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, daire amirleri, okul müdürleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"

        Benzer Haberler

        Dünya Romanlar Günü Lapseki'de kutlandı
        Dünya Romanlar Günü Lapseki'de kutlandı
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı
        Çanakkale'de 15 firari hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de 15 firari hükümlü yakalandı
        Gelibolu'da işletmelere "Dumansız Hava Sahası" ve sağlıklı yaşam ziyareti
        Gelibolu'da işletmelere "Dumansız Hava Sahası" ve sağlıklı yaşam ziyareti
        Çanakkale'de askeri personele yangın müdahale eğitimi
        Çanakkale'de askeri personele yangın müdahale eğitimi
        Gelibolu'da eski kaymakamlık binası konuk evi olacak
        Gelibolu'da eski kaymakamlık binası konuk evi olacak