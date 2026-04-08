Gelibolu'da 37,5 milyon liralık "Galipoli'den Ekopoli'ye" projesi için imzalar atıldı

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Galipoli’den Ekopoli’ye" projesinin protokolü imzalandı.



Gelibolu Belediyesine ait tesislerde düzenlenen törende; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak iş birliği protokolüne imza attı.



Belediye Başkanı Soyuak, törende yaptığı konuşmada projenin önemine dikkati çekerek, "37,5 milyon liralık AB hibeli projemiz, Türkiye genelinde seçilen ilk 24 proje arasında yer alma başarısını gösterdi. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir Gelibolu için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Proje kapsamında Gelibolu'da çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

