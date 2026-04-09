Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        New York'taki Türkevi'nde Truva konferansı düzenlendi

        Troya Kazı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, ABD'nin New York kentindeki Türk Evi'nde düzenlenen "Troy: Where Myth Meets History" (Truva: Efsanenin Tarihle Buluştuğu Yer) konferansında Troya'yı anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York'taki Türkevi'nde Truva konferansı düzenlendi

        Troya Kazı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, ABD'nin New York kentindeki Türk Evi'nde düzenlenen "Troy: Where Myth Meets History" (Truva: Efsanenin Tarihle Buluştuğu Yer) konferansında Troya'yı anlattı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bilimsel ve kültürel birikimini dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda Prof. Dr. Rüstem Aslan, New York'taki Türk Evi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşma yaptı.

        Prof. Dr. Aslan konuşmasında, Troya'nın mitolojik anlatılardan arkeolojik gerçekliğe uzanan çok katmanlı yapısını ele alarak, bölgenin dünya uygarlık tarihi açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, ÇOMÜ öncülüğünde sürdürülen kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmalar hakkında da kapsamlı bilgiler paylaştı.

        Konferansın ardından gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde ise Troya Antik Kenti ve Çanakkale bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri görseller aracılığıyla katılımcılara sunuldu.

        Yoğun ilgi gören sergi, bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

