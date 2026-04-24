Astronot Alper Gezeravcı, Çankırı'da kitapseverlerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çankırı'da öğrenci ve kitapseverlerle bir araya geldi.





Atatürk Stadı'nda düzenlenen Çankırı 2. Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında söyleşi gerçekleştiren Gezeravcı, Türkiye'nin bağımsız uzay erişimi hedefleri ve bu hedefte gençlerin taşıdığı öneme dikkati çekti.



Türkiye'nin uzay hedeflerini kesintisiz gerçekleştirebilmesi için bağımsız uzay erişimine sahip olması gerektiğini dile getiren Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin koymuş olduğu bütün hedeflerde, geleceğe yönelik yürütmüş olduğu bütün projelerde en büyük güvencesi toprağının altındaki doğal zenginlikleri değil, toprağın üstündeki değerleridir. O nedenle daha bugünlerden itibaren sırtınızda taşıdığınız o küfenin içini ağzına kadar doldurun." ifadesini kullandı.



Gençlerin çoğunun "Z kuşağı" diye zaman zaman eleştiriye uğradığını belirten Gezeravcı, şöyle konuştu:



"Sürecin empatisini yaptığımızda bizim yaşımızda olan bireylerin hiçbirisi sizin bugün hayatınızda yaşamış olduğunuz dijital çeldiricilerle yüzleşmedi. Birçoğumuzun hayatına 20'li yaşlarından sonra bugün hayatımızı domine eden dijital araçlar girdi. Ancak bu kadar fazla dijital çeldiricinin hayatımızda olduğu yerde zihninizin içerisinde kendi hayallerinizi şekillendirebileceğiniz en güzel araç, elinizde bulundurabileceğiniz kitaplardır. Hayallerinizin şekillenmesine vesile olabilecek, entelektüel bilginizi üst seviyeye çıkaracak, günün birinde havacılık ya da ötesinde bir şeyi hayal etme noktasına gelirseniz elinizin altındaki en sağlam birikim olan kitaplarınıza sıkı sıkıya sarılın."



Konuşmanın ardından Vali Hüseyin Çakırtaş tarafından Gezeravcı'ya hediye verildi.



Daha sonra Gezeravcı, posterlerini imzaladı.

