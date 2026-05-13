Çankırı merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Çankırı merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin etme, şantaj ve tehdit suçlarına yönelik Çankırı'da 3 adrese, Şanlıurfa'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ve suç unsurlarına da el konuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.