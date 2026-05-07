        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da diş taraması yapılan öğrencilerin birçoğunda çürük tespit edildi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan diş taramasında 205 öğrenciden 190'ında çürük tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:02 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğü ve Orta Devlet Hastanesi koordinesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'ndaki 205 öğrenciye diş taraması yapıldı.

        Yapılan taramada 205 öğrenciden 190'ının dişlerinde çürük tespit edildi.

        Orta Devlet Hastanesi'nde görevli diş hekimi Dilasu İlhan Demirbaş, öğrencilere diş fırçalama teknikleri ile ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik eğitim verdiklerini söyledi.

        Eğitimleri uygulamalı gerçekleştirdiklerinin altını çizen İlhan, "Yapılan muayenelerde elde edilen sonuçlar endişe verici. 205 öğrencimizin diş kontrolünü gerçekleştirdik. Ne yazık ki 190 öğrencimizin dişlerinde çürük tespit ettik. Durumu ailelere bildirmek amacıyla bilgilendirme notları gönderdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
