Çankırı'da diş taraması yapılan öğrencilerin birçoğunda çürük tespit edildi

Çankırı'nın Orta ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan diş taramasında 205 öğrenciden 190'ında çürük tespit edildi.



İl Sağlık Müdürlüğü ve Orta Devlet Hastanesi koordinesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'ndaki 205 öğrenciye diş taraması yapıldı.



Orta Devlet Hastanesi'nde görevli diş hekimi Dilasu İlhan Demirbaş, öğrencilere diş fırçalama teknikleri ile ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik eğitim verdiklerini söyledi.



Eğitimleri uygulamalı gerçekleştirdiklerinin altını çizen İlhan, "Yapılan muayenelerde elde edilen sonuçlar endişe verici. 205 öğrencimizin diş kontrolünü gerçekleştirdik. Ne yazık ki 190 öğrencimizin dişlerinde çürük tespit ettik. Durumu ailelere bildirmek amacıyla bilgilendirme notları gönderdik." dedi.

