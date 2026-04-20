Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ligin 36. haftasında evinde konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı. Antrenmanda futbolcular, salonda GYM mobilizasyon çalışması ve aerobik koşu çalışması yaptı. Antrenman, dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Çorum temsilcisi, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

