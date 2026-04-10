Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Pendikspor ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a konuk olacak. İstanbul Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Yusuf Erdoğan, Pendikspor maçında forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çorum FK, 2-0 kazanmıştı. Ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, puan cetvelinde 63 puanla 4'üncü, 57 puan toplayan Pendikspor ise 6'ncı sırada yer alıyor.

