Çorum FK, yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Kırmızı-siyahlı ekipte golcü oyuncu Mame Thiam, sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. Ligde 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, puan cetvelinde 64 puanla 4'üncü, 50 puan toplayan Sivasspor ise 9'uncu sırada yer alıyor.

