Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı. Asayiş Şube ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Nisan tarihlerinde çalışma yapıldı. Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 9 kişiden 8'i bulunarak ailesine teslim edildi, 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

