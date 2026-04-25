Çorum'da Bedesten Şenlikleri düzenlendi

Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bedesten Şenlikleri" gerçekleştirildi.



Bedesten’de düzenlenen etkinlikte, Lemi Filozof çocuk şarkılarını seslendirdi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.



Aşgın, "Rabb'im nice bayramlara ailelerimizle beraber erişmeyi, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde huzurlu yuvalarımızla beraber yeni 23 Nisanlara erişmeyi nasip etsin." dedi.



Etkinlik alanında ayrıca kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar açıldı.

