Alaca Karma OSB'de jeolojik etüt çalışmaları başladı

Çorum'un Alaca ilçesinde kurulmakta olan Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için görsel jeolojik etüt çalışmaları başladı.



Alaca Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı jeoloji mühendisi gözetiminde sahada araştırma çukurları açılarak numuneler alındı.



Çalışmalara Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Yardımcısı Serkan Kadayif, Alaca TSO Genel Sekreteri Fatih Arslan ve firma sahibi Mustafa Volkan Yücelan katıldı.​​​​​​​



Açıklamada, Alaca Karma OSB’nin kuruluş sürecine bir adım daha yaklaşıldığı ifade edildi.

