Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Z.H. idaresindeki 06 EAM 376 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Ünalan köyü yakınlarında S.U'nun kullandığı 66 FF 765 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçta bulunan E.U. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

