Çorum'da Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Vali Ali Çalgan, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentin "Çorum Kalesi" etrafında yapılanmaya başladığını, zamanla o bölgedeki yapıların eskiyip işlevsiz hale geldiğini söyledi.

        Bu bölgede kentsel dönüşüm için çalışma yapıldığını belirten Çalgan, "Yerli, yabancı, dostumuz, akrabamız, mahallenize geldiğinde gönül rahatlığıyla götüreceğiniz, ferah, sağlam, görünümü güzel, çevre düzenlemesi yerinde olan bir yerleşim yeriniz olacak." dedi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kentsel dönüşüm çalışmalarının yeniden başlamasından dolayı 14 Mayıs 2026'nın Çorum için milat olduğunu dile getirdi.


        Aşgın, "Çorum'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Allah'ın izniyle şehrimizde sadece Kale, Gülabibey, Mimarsinan mahalleleri değil, TOKİ ile dönüşmesi gereken ne kadar yer varsa bunlar için milat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Çorum'da önceki kentsel dönüşüm çalışmasının 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ertelendiğini, şimdi çalışmaların yeniden başladığını anlatan Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sürece katkılarından ötürü teşekkür etti.

        Aşgın, 2021'de kentsel dönüşüm çalışmasının 10 hektarlık alanı kapsadığını, bu yıl alanın Bakan Kurum'un talimatıyla 20 hektara çıktığına işaret ederek, "Kalenin etrafından eski itfaiyemizin olduğu yere, Cengiz Topel Caddesi'nden Şeyh Eyüp Sokak'a, Milönü Caddesi'ne kadar olan geniş alanda yeni bir başlangıca karar verildi. Bugün de bunun ilk tanıtım toplantısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da konuşmalarında kentsel dönüşüm için mahalle sakinlerinden destek beklediklerini kaydetti.

        Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Uzlaşma Dairesi Başkanı Burak Tozkoparan da bölgede yapılacak kentsel dönüşümün detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

        Toplantı, vatandaşların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

