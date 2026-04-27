Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan çocuk hastanede öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beşkız köyünde tarladan dönen Hacı Ş'nin kullandığı traktör, yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan 13 yaşındaki Semanur Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Semanur Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

