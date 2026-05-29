Çorum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Aynur S. idaresindeki 06 BM 1286 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolunda karşı yönden gelen Murat C. yönetimindeki 33 AIK 122 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen 2 otomobil de duramayarak bu araçlara çarptı.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, 33 AIK 122 ve 06 BM 1286 plakalı otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Erdal Ç, Seyhan S, Zeki S, Neşe Ç. ve Hatice Nur Y. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.







