        Dodurga'da Hıdırellez kutlandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde Hıdırellez dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Dodurga Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, nevruz ateşini yaktı.

        Etkinlikte, vatandaşlara bulgur pilavı ve pişi ikram edildi.


        Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in gelişiyle birlikte ilçe halkının aynı sofra etrafında toplandığını söyledi.

        Etkinliği gelecek yıllarda da sürdürerek geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Çetinkaya, "Pişi ve bulgur ikramımız etrafında toplanan hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın, aynı duaya 'amin' demenin huzurunu yaşadık. Bu güzel buluşma, sadece bir ikram değil, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve güçlü dayanışma ruhumuzun en samimi yansıması oldu." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

