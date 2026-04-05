Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 23:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çöplü Mahallesi Yazıçarşı kavşağında bir hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu İ.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan İ.Ö, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıda kullanılan hafif ticari aracı Ulukavak Mahallesi Sakarya 14. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

        Aracın kiralık olduğu tespit edildi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Görüntüde İ.Ö'nün hafif ticari aracın sürücü kapısının bulunduğu bölümüne yaklaştığı, bir süre sonra sekerek aracın diğer tarafına ve arka bölümüne ilerlediği görülüyor. İ.Ö'nün araç hareket ettiği sırada arka plakasını sökmesi de görüntüde yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
