Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de "15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kutlandı

        Denizli'de "15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kutlandı

        Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 20:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de "15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kutlandı

        Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        İzmir'in 15 Mayıs 1919'da düşman işgalinden 4 saat sonra Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin öncülüğünde başlatılan mücadelenin 107. yılı dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra bando eşliğinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadeleyi başlattığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

        Vatandaşların da katıldığı yürüyüşün ardından Bayramyeri Meydanı'nda, halk oyunu ekibi gösteri yaptı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, Ahmet Hulusi Efendi'nin, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmadan önce işgal tehlikesini ve Yunanistan'ın emellerini büyük bir ferasetle gördüğünü söyledi.

        Köşger, Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli halkını bu meydanda sancak altında toplayıp milli mücadele çağrısında bulunmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

        "Oradaki esas önemli hadise, silahı olan cepheye, silahı olmayan da üç taş alıp Yunan'a doğru, o istikamete doğru atsın. Bu, dünya tarihinde eşi benzeri olmamış bir iman, dirayet ve cesaret göstergesidir, Durduğu noktayı tüm dünyaya ilan etme göstergesidir."

        Köşger, görevde bulunduğu süre boyunca Ahmet Hulusi Efendi gibi milli mücadelede önemli rol üstlenen Denizlililerin kahramanlıklarının tanıtılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini belirterek sosyal medyadan filme, kitaptan, çalıştay ve sempozyuma kadar her alanda bu tarihi mirası dünyaya anlatacaklarını sözlerine ekledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nun da konuşma yaptığı törene 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        DTO'nun 'Avrupa Pazarı ve E-İhracat' toplantısı büyük ilgi gördü
        DTO'nun 'Avrupa Pazarı ve E-İhracat' toplantısı büyük ilgi gördü
        Yaymanoğlu; "Kamu kurumlarıyla kurulan güçlü iletişimin sanayiye önemli kat...
        Yaymanoğlu; "Kamu kurumlarıyla kurulan güçlü iletişimin sanayiye önemli kat...
        Yüzyıllık şükür geleneği Kimya Dede zirvesinde yaşatıldı
        Yüzyıllık şükür geleneği Kimya Dede zirvesinde yaşatıldı
        Denizli'de rüşvet ve ihale operasyonu: 13 gözaltı
        Denizli'de rüşvet ve ihale operasyonu: 13 gözaltı
        Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi
        Çameli Belediyesi Yöresel Ekmek Fırınında ilk üretim gerçekleştirildi
        Bisiklet tutkunları pedallar 19 Mayıs için çevrilecek
        Bisiklet tutkunları pedallar 19 Mayıs için çevrilecek