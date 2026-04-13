Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Saraylar Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda, iş yeri sahibi Hasan Basri Metin (60) ile müşteri M.Y. (50) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.Y. yanındaki tabanca ile Metin'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Metin sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y. gözaltına alındı. Tartışmanın alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

