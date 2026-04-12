        Kuraklıktan etkilenen Kufi Çayı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, kuraklık nedeniyle bir süredir akışı duran Kufi Çayı'nda su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Kuraklıktan etkilenen Kufi Çayı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, kuraklık nedeniyle bir süredir akışı duran Kufi Çayı’nda su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükseldi.

        Afyonkarahisar ve Denizli'yi birbirine bağlayan ve Işıklı Gölü'nü besleyen Kufi Çayı’nda, kuraklık nedeniyle düşen su seviyesi yağışların etkisiyle arttı.


        Güneşli havayı fırsat bilerek bölgeye gezmeye gelen Hasan Can gazetecilere, kuraklık nedeniyle uzun süredir çayda balık tutamadıklarını, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yeniden balık avlamaya başladıklarını söyledi.


        Hasan Daşkın ise yağışların artmasından memnun olduklarını belirterek, eski günlerdeki gibi çayda balık tutmanın keyfini yaşadıklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

