Kuraklıktan etkilenen Kufi Çayı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi
Denizli'nin Çivril ilçesinde, kuraklık nedeniyle bir süredir akışı duran Kufi Çayı'nda su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükseldi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, kuraklık nedeniyle bir süredir akışı duran Kufi Çayı’nda su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükseldi.
Afyonkarahisar ve Denizli'yi birbirine bağlayan ve Işıklı Gölü'nü besleyen Kufi Çayı’nda, kuraklık nedeniyle düşen su seviyesi yağışların etkisiyle arttı.
Güneşli havayı fırsat bilerek bölgeye gezmeye gelen Hasan Can gazetecilere, kuraklık nedeniyle uzun süredir çayda balık tutamadıklarını, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yeniden balık avlamaya başladıklarını söyledi.
Hasan Daşkın ise yağışların artmasından memnun olduklarını belirterek, eski günlerdeki gibi çayda balık tutmanın keyfini yaşadıklarını anlattı.
