        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri "2. Diyarbakır Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 17:36 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi koordinasyonunda, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (GAP UTAEM) "2. Diyarbakır Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu" düzenlendi.

        Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Diyarbakır'ın hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını söyledi.

        İlin 593 bin 422 büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de 6'ncı, 2 milyon 302 bin 645 küçükbaş hayvan varlığıyla 4'üncü, 17 bin 345 manda varlığıyla ise 2'nci sırada bulunduğunu ifade eden Alan, şunları kaydetti:

        "Bu tablo, ilimizin hayvancılıktaki gücünü açıkça göstermektedir. Özellikle manda varlığımızdaki artış hepimizi gururlandırmaktadır. 2002 yılında sadece 3 bin 502 olan manda sayımız, ilimizde yürütülen ıslah çalışmaları ve sağlanan destekler sayesinde 2026 yılı itibarıyla 17 bin 345'e ulaşmıştır. Bakanlığımızın destekleri ve TAGEM öncülüğünde yürütülen manda ıslah projeleriyle ülkemizde manda yetiştiriciliğini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

        Alan, 2024'te Tarımsal Üretim Planlama Modeli'ne geçildiğini ve yeni modelle doğrudan malaklara destek verilmeye başlandığını bildirdi.

        Geçen yıl ise üreme parametreleri buzağıya göre daha düşük olan mandalar için buzağı desteğinin iki katı oranında destek sağlandığını dile getiren Alan, "2024 ve 2025 yıllarında toplam bin 331 yetiştiricimize, 4 bin 181 baş malağa karşılık 12 milyon 150 bin 123 lire destekleme ödemesi yaptık." dedi.

        GAP UTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu da manda yetiştiriciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


        Katılımcılar programda sunumlar yaptı.

        Programa, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Recep Birtane, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teknik personel katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        3 bakandan Kahramanmaraş'ta ortak açıklama
        3 bakandan Kahramanmaraş'ta ortak açıklama
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 2. Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da 2. Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu gerçekleştirildi
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
        DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasını ziyare...
        DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasını ziyare...
        Şanlıurfa'daki okul saldırısı Diyarbakır ve çevre illerde protesto edildi
        Şanlıurfa'daki okul saldırısı Diyarbakır ve çevre illerde protesto edildi
        Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıld...
        Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıld...